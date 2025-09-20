Dagens nofap livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOFAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOFAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens nofap livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOFAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOFAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

--
----
-3.60%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
nofap (NOFAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:22:28 (UTC+8)

nofap (NOFAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00177562
$ 0.00177562$ 0.00177562

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-3.69%

-0.47%

-0.47%

nofap (NOFAP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOFAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOFAP er $ 0.00177562, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOFAP endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -3.69% over 24 timer og -0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nofap (NOFAP) Markedsinformasjon

$ 66.31K
$ 66.31K$ 66.31K

--
----

$ 66.31K
$ 66.31K$ 66.31K

999.75M
999.75M 999.75M

999,746,309.313307
999,746,309.313307 999,746,309.313307

Nåværende markedsverdi på nofap er $ 66.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOFAP er 999.75M, med en total tilgang på 999746309.313307. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.31K.

nofap (NOFAP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på nofap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på nofap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på nofap til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på nofap til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.69%
30 dager$ 0+25.49%
60 dager$ 0+49.02%
90 dager$ 0--

Hva er nofap (NOFAP)

nofap ($nofap) is a memecoin on the Solana blockchain dedicated to supporting the nofap movement and community. The project aims to gamify and incentivize abstinence, with a mission to "save the trenches from gooners" Our Telegram bot, which is already built and functioning (still in progress) helps people do daily "/checkin" or "/journal" to increase their streak on the leaderboard. For "No Nut November" we will also highlight the leaderboard on our website and on through daily tweets to encourage people to take part. There will also be prizes, yet to be determined.

Hvor mye vil nofap (NOFAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine nofap (NOFAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for nofap.

Folk spør også: Andre spørsmål om nofap (NOFAP)

Hvor mye er nofap (NOFAP) verdt i dag?
Live NOFAP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOFAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOFAP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for nofap?
Markedsverdien for NOFAP er $ 66.31K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOFAP?
Den sirkulerende forsyningen av NOFAP er 999.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOFAP ?
NOFAP oppnådde en ATH-pris på 0.00177562 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOFAP?
NOFAP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NOFAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOFAP er -- USD.
Vil NOFAP gå høyere i år?
NOFAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOFAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:22:28 (UTC+8)

nofap (NOFAP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.