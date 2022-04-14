NoDev AI (NODEV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NoDev AI (NODEV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NoDev AI (NODEV) Informasjon NODEV is an advanced no-code platform that seamlessly orchestrates the automatic generation of both front-end and back-end code within minutes, drastically reducing development time. Engineered for individuals without technical expertise, NODEV empowers users to construct sophisticated applications effortlessly, eliminating the need for manual coding. From intuitive UI design to comprehensive database management, it delivers an all-encompassing full-stack solution, equipped with an array of powerful tools and utilities that redefine the efficiency and accessibility of modern software development Offisiell nettside: https://nodev.live/

NoDev AI (NODEV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NoDev AI (NODEV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K Total forsyning: $ 996.11M $ 996.11M $ 996.11M Sirkulerende forsyning: $ 996.11M $ 996.11M $ 996.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.78K $ 7.78K $ 7.78K All-time high: $ 0.00098968 $ 0.00098968 $ 0.00098968 All-Time Low: $ 0.00000428 $ 0.00000428 $ 0.00000428 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NoDev AI (NODEV) pris

NoDev AI (NODEV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NoDev AI (NODEV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NODEV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NODEV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NODEVs tokenomics, kan du utforske NODEV tokenets livepris!

