NoDev AI (NODEV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.00% Prisendring (7D) -0.91% Prisendring (7D) -0.91%

NoDev AI (NODEV) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NODEV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NODEV er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NODEV endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.00% over 24 timer og -0.91% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NoDev AI (NODEV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Opplagsforsyning 996.11M 996.11M 996.11M Total forsyning 996,113,302.228953 996,113,302.228953 996,113,302.228953

Nåværende markedsverdi på NoDev AI er $ 8.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NODEV er 996.11M, med en total tilgang på 996113302.228953. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.08K.