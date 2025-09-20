Noah Terminal Pris (NOAHAI)
--
--
+17.16%
+17.16%
Noah Terminal (NOAHAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOAHAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOAHAI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOAHAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +17.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Noah Terminal er $ 8.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOAHAI er 999.83M, med en total tilgang på 999834516.724547. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.93K.
I løpet av i dag er prisendringen på Noah Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Noah Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Noah Terminal til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Noah Terminal til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|+18.39%
|60 dager
|$ 0
|-4.84%
|90 dager
|$ 0
|--
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals. Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
