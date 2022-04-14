No1 tiktok cat (PUFF) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i No1 tiktok cat (PUFF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
No1 tiktok cat (PUFF) Informasjon

Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff’s impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳

https://www.littlepuffsol.com/

Markedsverdi:
$ 37.43K
Total forsyning:
$ 998.55M
Sirkulerende forsyning:
$ 998.55M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 37.43K
All-time high:
$ 0.00547776
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
No1 tiktok cat (PUFF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak No1 tiktok cat (PUFF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PUFF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PUFF tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PUFFs tokenomics, kan du utforske PUFF tokenets livepris!

PUFF prisforutsigelse

Vil du vite hvor PUFF kan være på vei? Vår PUFF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

