No1 tiktok cat (PUFF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00547776$ 0.00547776 $ 0.00547776 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -3.94% Prisendring (7D) -3.94%

No1 tiktok cat (PUFF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PUFF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PUFF er $ 0.00547776, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PUFF endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -3.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

No1 tiktok cat (PUFF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.55K$ 40.55K $ 40.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.55K$ 40.55K $ 40.55K Opplagsforsyning 998.55M 998.55M 998.55M Total forsyning 998,549,560.534746 998,549,560.534746 998,549,560.534746

Nåværende markedsverdi på No1 tiktok cat er $ 40.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PUFF er 998.55M, med en total tilgang på 998549560.534746. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.55K.