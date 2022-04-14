No Mans Land (NML) tokenomics Oppdag viktig innsikt i No Mans Land (NML), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

No Mans Land (NML) Informasjon No Man's Land (NML) is a real-life memecoin narrative centered on Daniel's ambitious journey across continents and his dedication to making a positive impact through charity work. This project offers a fresh take on what a memecoin can represent, intertwining digital assets with real-world adventures to inspire global engagement. As Daniel travels across Brazil, Sweden, Morocco, China, Pakistan, and Siberia, NML holders can follow his story and witness his encounters with different cultures, landscapes, and communities. The project aims to engage the community, enabling them to play a meaningful role by supporting initiatives that address challenges in third-world countries. This journey is documented in detail, and through NML, the community is invited to join virtually, following Daniel's travels and contributions to local causes. Offisiell nettside: https://www.nomanslandmeme.com/

No Mans Land (NML) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for No Mans Land (NML), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.96K $ 7.96K $ 7.96K Total forsyning: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M Sirkulerende forsyning: $ 949.65M $ 949.65M $ 949.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.96K $ 7.96K $ 7.96K All-time high: $ 0.00952256 $ 0.00952256 $ 0.00952256 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om No Mans Land (NML) pris

No Mans Land (NML) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak No Mans Land (NML) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NML tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NML tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NMLs tokenomics, kan du utforske NML tokenets livepris!

NML prisforutsigelse Vil du vite hvor NML kan være på vei? Vår NML prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

