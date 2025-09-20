No Mans Land (NML) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 
24 timer lav $ 0 
24 timer høy $ 0 
All Time High $ 0.00952256
Laveste pris $ 0.00000522
Prisendring (1H) -- 
Prisendring (1D) -- 
Prisendring (7D) +15.46%

No Mans Land (NML) sanntidsprisen er $0.00000964. I løpet av de siste 24 timene har NML blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NML er $ 0.00952256, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000522.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NML endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

No Mans Land (NML) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.15K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 9.15K
Opplagsforsyning 949.65M
Total forsyning 949,646,224.852318

Nåværende markedsverdi på No Mans Land er $ 9.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NML er 949.65M, med en total tilgang på 949646224.852318. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.15K.