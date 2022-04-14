NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NIYOKO by Virtuals (NYKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Informasjon NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Offisiell nettside: https://nyko.cool Kjøp NYKO nå!

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NIYOKO by Virtuals (NYKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 147.64K $ 147.64K $ 147.64K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 849.98M $ 849.98M $ 849.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 173.70K $ 173.70K $ 173.70K All-time high: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017372 $ 0.00017372 $ 0.00017372 Lær mer om NIYOKO by Virtuals (NYKO) pris

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NIYOKO by Virtuals (NYKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NYKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NYKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NYKOs tokenomics, kan du utforske NYKO tokenets livepris!

