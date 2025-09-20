Dagens NIYOKO by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NYKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NYKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NIYOKO by Virtuals livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NYKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NYKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NYKO

NYKO Prisinformasjon

NYKO Offisiell nettside

NYKO tokenomics

NYKO Prisprognose

NIYOKO by Virtuals Pris (NYKO)

1 NYKO til USD livepris:

$0.00020282
$0.00020282
-2.50%1D
NIYOKO by Virtuals (NYKO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:16:58 (UTC+8)

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 0.0025025
$ 0.0025025$ 0.0025025

+2.62%

-2.50%

-3.68%

-3.68%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NYKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NYKO er $ 0.0025025, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NYKO endret seg med +2.62% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -3.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på NIYOKO by Virtuals er $ 172.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYKO er 849.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 202.91K.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NIYOKO by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NIYOKO by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NIYOKO by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NIYOKO by Virtuals til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.50%
30 dager$ 0-51.44%
60 dager$ 0-67.00%
90 dager$ 0--

Hva er NIYOKO by Virtuals (NYKO)

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Ressurs

NIYOKO by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NIYOKO by Virtuals (NYKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NIYOKO by Virtuals (NYKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NIYOKO by Virtuals.

Sjekk NIYOKO by Virtualsprisprognosen nå!

NYKO til lokale valutaer

NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NIYOKO by Virtuals (NYKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NYKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Hvor mye er NIYOKO by Virtuals (NYKO) verdt i dag?
Live NYKO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NYKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NYKO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NIYOKO by Virtuals?
Markedsverdien for NYKO er $ 172.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NYKO?
Den sirkulerende forsyningen av NYKO er 849.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNYKO ?
NYKO oppnådde en ATH-pris på 0.0025025 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NYKO?
NYKO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NYKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NYKO er -- USD.
Vil NYKO gå høyere i år?
NYKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NYKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:16:58 (UTC+8)

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

