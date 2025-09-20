NIYOKO by Virtuals (NYKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0025025 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.62% Prisendring (1D) -2.50% Prisendring (7D) -3.68%

NIYOKO by Virtuals (NYKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NYKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NYKO er $ 0.0025025, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NYKO endret seg med +2.62% i løpet av den siste timen, -2.50% over 24 timer og -3.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 172.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 202.91K Opplagsforsyning 849.98M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NIYOKO by Virtuals er $ 172.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NYKO er 849.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 202.91K.