Nitro League (NITRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0002546 24 timer høy $ 0.00026393 All Time High $ 0.146908 Laveste pris $ 0.0001797 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -1.93% Prisendring (7D) -12.81%

Nitro League (NITRO) sanntidsprisen er $0.00025651. I løpet av de siste 24 timene har NITRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002546 og et toppnivå på $ 0.00026393, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NITRO er $ 0.146908, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001797.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NITRO endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -1.93% over 24 timer og -12.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nitro League (NITRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.81K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 256.51K Opplagsforsyning 201.98M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nitro League er $ 51.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NITRO er 201.98M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 256.51K.