NIOB (NIOB) Informasjon Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway. Offisiell nettside: https://niob.finance/ Teknisk dokument: https://docs.niob.finance/ Kjøp NIOB nå!

NIOB (NIOB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NIOB (NIOB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 100.92K $ 100.92K $ 100.92K Total forsyning: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Sirkulerende forsyning: $ 474.88M $ 474.88M $ 474.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 127.51K $ 127.51K $ 127.51K All-time high: $ 0.02637813 $ 0.02637813 $ 0.02637813 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00021251 $ 0.00021251 $ 0.00021251 Lær mer om NIOB (NIOB) pris

NIOB (NIOB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NIOB (NIOB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIOB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIOB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIOBs tokenomics, kan du utforske NIOB tokenets livepris!

NIOB prisforutsigelse Vil du vite hvor NIOB kan være på vei? Vår NIOB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

