Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
NIOB (NIOB) Live prisdiagram
NIOB (NIOB) Prisinformasjon (USD)

NIOB (NIOB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIOB er $ 0.02637813, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIOB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NIOB (NIOB) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på NIOB er $ 105.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIOB er 467.58M, med en total tilgang på 599999162.351146. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.96K.

NIOB (NIOB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NIOB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NIOB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NIOB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NIOB til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.02%
30 dager$ 0+14.08%
60 dager$ 0+23.07%
90 dager$ 0--

Hva er NIOB (NIOB)

Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NIOB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NIOB (NIOB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NIOB (NIOB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NIOB.

Sjekk NIOBprisprognosen nå!

NIOB til lokale valutaer

NIOB (NIOB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NIOB (NIOB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIOB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NIOB (NIOB)

Hvor mye er NIOB (NIOB) verdt i dag?
Live NIOB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIOB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIOB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NIOB?
Markedsverdien for NIOB er $ 105.18K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIOB?
Den sirkulerende forsyningen av NIOB er 467.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIOB ?
NIOB oppnådde en ATH-pris på 0.02637813 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIOB?
NIOB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NIOB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIOB er -- USD.
Vil NIOB gå høyere i år?
NIOB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIOB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.