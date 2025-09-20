NIOB (NIOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02637813$ 0.02637813 $ 0.02637813 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -0.02% Prisendring (7D) +5.30% Prisendring (7D) +5.30%

NIOB (NIOB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIOB er $ 0.02637813, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIOB endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +5.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NIOB (NIOB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 105.18K$ 105.18K $ 105.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 134.96K$ 134.96K $ 134.96K Opplagsforsyning 467.58M 467.58M 467.58M Total forsyning 599,999,162.351146 599,999,162.351146 599,999,162.351146

Nåværende markedsverdi på NIOB er $ 105.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIOB er 467.58M, med en total tilgang på 599999162.351146. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.96K.