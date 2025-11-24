Ninjas in Pyjamas pris i dag

Sanntids Ninjas in Pyjamas (DOJO) pris i dag er $ 0.02503689, med en 12.37% endring de siste 24 timene. Nåværende DOJO til USD konverteringssats er $ 0.02503689 per DOJO.

Ninjas in Pyjamas rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,748.72, med en sirkulerende forsyning på 549.14K DOJO. I løpet av de siste 24 timene DOJO har den blitt handlet mellom $ 0.02226952(laveste) og $ 0.02861951 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.56, mens tidenes laveste notering var $ 0.02217288.

Kortsiktig har DOJO beveget seg +2.38% i løpet av den siste timen og -52.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.18K$ 125.18K $ 125.18K Opplagsforsyning 549.14K 549.14K 549.14K Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

