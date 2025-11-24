Sanntidspris for Ninjas in Pyjamas er i dag 0.02503689 USD.DOJO markedsverdien er 13,748.72 USD. Spor sanntids DOJO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Ninjas in Pyjamas er i dag 0.02503689 USD.DOJO markedsverdien er 13,748.72 USD. Spor sanntids DOJO to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!
Sanntids Ninjas in Pyjamas (DOJO) pris i dag er $ 0.02503689, med en 12.37% endring de siste 24 timene. Nåværende DOJO til USD konverteringssats er $ 0.02503689 per DOJO.
Ninjas in Pyjamas rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,748.72, med en sirkulerende forsyning på 549.14K DOJO. I løpet av de siste 24 timene DOJO har den blitt handlet mellom $ 0.02226952(laveste) og $ 0.02861951 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.56, mens tidenes laveste notering var $ 0.02217288.
Kortsiktig har DOJO beveget seg +2.38% i løpet av den siste timen og -52.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Markedsinformasjon
$ 13.75K
$ 13.75K
--
--
$ 125.18K
$ 125.18K
549.14K
549.14K
5,000,000.0
5,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Ninjas in Pyjamas er $ 13.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOJO er 549.14K, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 125.18K.
Ninjas in Pyjamas prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02226952
$ 0.02226952
24 timer lav
$ 0.02861951
$ 0.02861951
24 timer høy
$ 0.02226952
$ 0.02226952
$ 0.02861951
$ 0.02861951
$ 1.56
$ 1.56
$ 0.02217288
$ 0.02217288
+2.38%
+12.37%
-52.16%
-52.16%
Ninjas in Pyjamas (DOJO) Prishistorikk USD
I løpet av i dag er prisendringen på Ninjas in Pyjamas til USD ble $ +0.00275687. I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ninjas in Pyjamas til USD ble $ -0.0222252873. I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ninjas in Pyjamas til USD ble $ -0.0242548226. I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ninjas in Pyjamas til USD ble $ -0.8467677358086566.
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
I dag
$ +0.00275687
+12.37%
30 dager
$ -0.0222252873
-88.77%
60 dager
$ -0.0242548226
-96.87%
90 dager
$ -0.8467677358086566
-97.12%
Prisforutsigelse for Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas (DOJO) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DOJO for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Ninjas in Pyjamas (DOJO) prisprognose for 2040 (om 15 år)
I 2040 kan prisen på Ninjas in Pyjamas potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hva prisen for Ninjas in Pyjamas vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for DOJO prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Ninjas in Pyjamas prisforutsigelser.
Folk spør også: Andre spørsmål om Ninjas in Pyjamas
Hvor mye vil 1 Ninjas in Pyjamas være verdt i 2030?
Hvis Ninjas in Pyjamas skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Ninjas in Pyjamas priser og forventet avkastning.
Hvor mye er Ninjas in Pyjamas i dag?
Så Ninjas in Pyjamas prisen i dag er $ 0.02503689. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er Ninjas in Pyjamas fortsatt en god investering?
Ninjas in Pyjamas forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i DOJO er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til Ninjas in Pyjamas?
Ninjas in Pyjamas verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på Ninjas in Pyjamas?
Live-prisen til DOJO oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på Ninjas in Pyjamas i din foretrukne valuta, gå til DOJO pris for mer informasjon.
Hva påvirker prisen på Ninjas in Pyjamas ?
Prisen på DOJO påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
86,878.38
-0.24%
ETH
2,800.11
-1.29%
SOL
131.88
-0.74%
UCN
1,579.66
0.00%
USDC
1.0002
0.00%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for DOJO på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg DOJO/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis Ninjas in Pyjamass pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil Ninjas in Pyjamas prisen bli høyere i år?
Ninjas in Pyjamas prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut Ninjas in Pyjamas (DOJO) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:06:11 (UTC+8)
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.