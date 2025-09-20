NinjaChat AI (NINJA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00132742$ 0.00132742 $ 0.00132742 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.83% Prisendring (1D) -3.29% Prisendring (7D) -10.77% Prisendring (7D) -10.77%

NinjaChat AI (NINJA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NINJA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINJA er $ 0.00132742, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINJA endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -3.29% over 24 timer og -10.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NinjaChat AI (NINJA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,956,525.9649677 999,956,525.9649677 999,956,525.9649677

Nåværende markedsverdi på NinjaChat AI er $ 51.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINJA er 999.96M, med en total tilgang på 999956525.9649677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51.08K.