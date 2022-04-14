Ninja Pump (NINJAPUMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ninja Pump (NINJAPUMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ninja Pump (NINJAPUMP) Informasjon $KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance. Offisiell nettside: http://ninjapump.ai/ Kjøp NINJAPUMP nå!

Ninja Pump (NINJAPUMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ninja Pump (NINJAPUMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K Total forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Sirkulerende forsyning: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.01K $ 24.01K $ 24.01K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ninja Pump (NINJAPUMP) pris

Ninja Pump (NINJAPUMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ninja Pump (NINJAPUMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NINJAPUMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NINJAPUMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NINJAPUMPs tokenomics, kan du utforske NINJAPUMP tokenets livepris!

NINJAPUMP prisforutsigelse Vil du vite hvor NINJAPUMP kan være på vei? Vår NINJAPUMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NINJAPUMP tokenets prisforutsigelse nå!

