Dagens Ninja Pump livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NINJAPUMP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NINJAPUMP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NINJAPUMP

NINJAPUMP Prisinformasjon

NINJAPUMP Offisiell nettside

NINJAPUMP tokenomics

NINJAPUMP Prisprognose

Ninja Pump Logo

Ninja Pump Pris (NINJAPUMP)

Ikke oppført

1 NINJAPUMP til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Ninja Pump (NINJAPUMP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:14 (UTC+8)

Ninja Pump (NINJAPUMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.96%

-1.96%

Ninja Pump (NINJAPUMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NINJAPUMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINJAPUMP er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINJAPUMP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ninja Pump (NINJAPUMP) Markedsinformasjon

$ 23.88K
$ 23.88K$ 23.88K

--
----

$ 23.88K
$ 23.88K$ 23.88K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,346.155341
999,789,346.155341 999,789,346.155341

Nåværende markedsverdi på Ninja Pump er $ 23.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINJAPUMP er 999.79M, med en total tilgang på 999789346.155341. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.88K.

Ninja Pump (NINJAPUMP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ninja Pump til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ninja Pump til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ninja Pump til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ninja Pump til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+30.07%
60 dager$ 0+6.24%
90 dager$ 0--

Hva er Ninja Pump (NINJAPUMP)

$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.

Ninja Pump (NINJAPUMP) Ressurs

Offisiell nettside

Ninja Pump Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ninja Pump (NINJAPUMP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ninja Pump (NINJAPUMP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ninja Pump.

Sjekk Ninja Pumpprisprognosen nå!

NINJAPUMP til lokale valutaer

Ninja Pump (NINJAPUMP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ninja Pump (NINJAPUMP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NINJAPUMP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ninja Pump (NINJAPUMP)

Hvor mye er Ninja Pump (NINJAPUMP) verdt i dag?
Live NINJAPUMP prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NINJAPUMP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NINJAPUMP til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ninja Pump?
Markedsverdien for NINJAPUMP er $ 23.88K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NINJAPUMP?
Den sirkulerende forsyningen av NINJAPUMP er 999.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNINJAPUMP ?
NINJAPUMP oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NINJAPUMP?
NINJAPUMP så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NINJAPUMP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NINJAPUMP er -- USD.
Vil NINJAPUMP gå høyere i år?
NINJAPUMP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NINJAPUMP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:14 (UTC+8)

Ninja Pump (NINJAPUMP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

