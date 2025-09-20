Nina (NINA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000278 $ 0.0000278 $ 0.0000278 24 timer lav $ 0.0001264 $ 0.0001264 $ 0.0001264 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0000278$ 0.0000278 $ 0.0000278 24 timer høy $ 0.0001264$ 0.0001264 $ 0.0001264 All Time High $ 0.00872995$ 0.00872995 $ 0.00872995 Laveste pris $ 0.0000278$ 0.0000278 $ 0.0000278 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +324.80% Prisendring (7D) +11.81% Prisendring (7D) +11.81%

Nina (NINA) sanntidsprisen er $0.00011833. I løpet av de siste 24 timene har NINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000278 og et toppnivå på $ 0.0001264, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINA er $ 0.00872995, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000278.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +324.80% over 24 timer og +11.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nina (NINA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.83K$ 11.83K $ 11.83K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nina er $ 11.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.83K.