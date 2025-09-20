Nina Pris (NINA)
+0.02%
+324.80%
+11.81%
+11.81%
Nina (NINA) sanntidsprisen er $0.00011833. I løpet av de siste 24 timene har NINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000278 og et toppnivå på $ 0.0001264, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NINA er $ 0.00872995, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000278.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NINA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +324.80% over 24 timer og +11.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Nina er $ 11.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NINA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.83K.
I løpet av i dag er prisendringen på Nina til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nina til USD ble $ -0.0000300073.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nina til USD ble $ -0.0000301049.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nina til USD ble $ -0.00023814348883709255.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+324.80%
|30 dager
|$ -0.0000300073
|-25.35%
|60 dager
|$ -0.0000301049
|-25.44%
|90 dager
|$ -0.00023814348883709255
|-66.80%
Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!
