24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.181152 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -2.94% Prisendring (7D) +10.63%

NikolAI (NIKO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NIKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIKO er $ 0.181152, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIKO endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.94% over 24 timer og +10.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NikolAI (NIKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 761.44K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 761.44K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NikolAI er $ 761.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIKO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 761.44K.