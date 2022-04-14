NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NIKITA by Virtuals (NIKITA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Informasjon Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem. Offisiell nettside: https://nikita-agent.xyz/ Kjøp NIKITA nå!

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NIKITA by Virtuals (NIKITA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.80K $ 59.80K $ 59.80K Total forsyning: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M Sirkulerende forsyning: $ 997.29M $ 997.29M $ 997.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.80K $ 59.80K $ 59.80K All-time high: $ 0.00803046 $ 0.00803046 $ 0.00803046 All-Time Low: $ 0.00002694 $ 0.00002694 $ 0.00002694 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NIKITA by Virtuals (NIKITA) pris

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NIKITA by Virtuals (NIKITA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NIKITA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NIKITA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NIKITAs tokenomics, kan du utforske NIKITA tokenets livepris!

