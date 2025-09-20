NIKITA by Virtuals (NIKITA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006976 $ 0.00006976 $ 0.00006976 24 timer lav $ 0.00007442 $ 0.00007442 $ 0.00007442 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006976$ 0.00006976 $ 0.00006976 24 timer høy $ 0.00007442$ 0.00007442 $ 0.00007442 All Time High $ 0.00803046$ 0.00803046 $ 0.00803046 Laveste pris $ 0.00002694$ 0.00002694 $ 0.00002694 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -3.19% Prisendring (7D) +3.64% Prisendring (7D) +3.64%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) sanntidsprisen er $0.00007204. I løpet av de siste 24 timene har NIKITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006976 og et toppnivå på $ 0.00007442, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIKITA er $ 0.00803046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIKITA endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -3.19% over 24 timer og +3.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.86K$ 71.86K $ 71.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.86K$ 71.86K $ 71.86K Opplagsforsyning 997.29M 997.29M 997.29M Total forsyning 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

Nåværende markedsverdi på NIKITA by Virtuals er $ 71.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIKITA er 997.29M, med en total tilgang på 997293477.1918895. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.86K.