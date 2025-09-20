Dagens NIKITA by Virtuals livepris er 0.00007204 USD. Spor prisoppdateringer for NIKITA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIKITA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NIKITA by Virtuals livepris er 0.00007204 USD. Spor prisoppdateringer for NIKITA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NIKITA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NIKITA

NIKITA Prisinformasjon

NIKITA Offisiell nettside

NIKITA tokenomics

NIKITA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

NIKITA by Virtuals Logo

NIKITA by Virtuals Pris (NIKITA)

Ikke oppført

1 NIKITA til USD livepris:

--
----
-3.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
NIKITA by Virtuals (NIKITA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:39:02 (UTC+8)

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00006976
$ 0.00006976$ 0.00006976
24 timer lav
$ 0.00007442
$ 0.00007442$ 0.00007442
24 timer høy

$ 0.00006976
$ 0.00006976$ 0.00006976

$ 0.00007442
$ 0.00007442$ 0.00007442

$ 0.00803046
$ 0.00803046$ 0.00803046

$ 0.00002694
$ 0.00002694$ 0.00002694

-0.12%

-3.19%

+3.64%

+3.64%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) sanntidsprisen er $0.00007204. I løpet av de siste 24 timene har NIKITA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006976 og et toppnivå på $ 0.00007442, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIKITA er $ 0.00803046, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002694.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIKITA endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -3.19% over 24 timer og +3.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Markedsinformasjon

$ 71.86K
$ 71.86K$ 71.86K

--
----

$ 71.86K
$ 71.86K$ 71.86K

997.29M
997.29M 997.29M

997,293,477.1918895
997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

Nåværende markedsverdi på NIKITA by Virtuals er $ 71.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIKITA er 997.29M, med en total tilgang på 997293477.1918895. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 71.86K.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NIKITA by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NIKITA by Virtuals til USD ble $ +0.0000148433.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NIKITA by Virtuals til USD ble $ -0.0000242678.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NIKITA by Virtuals til USD ble $ -0.00002218514029906482.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.19%
30 dager$ +0.0000148433+20.60%
60 dager$ -0.0000242678-33.68%
90 dager$ -0.00002218514029906482-23.54%

Hva er NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Ressurs

Offisiell nettside

NIKITA by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NIKITA by Virtuals (NIKITA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NIKITA by Virtuals (NIKITA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NIKITA by Virtuals.

Sjekk NIKITA by Virtualsprisprognosen nå!

NIKITA til lokale valutaer

NIKITA by Virtuals (NIKITA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NIKITA by Virtuals (NIKITA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NIKITA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Hvor mye er NIKITA by Virtuals (NIKITA) verdt i dag?
Live NIKITA prisen i USD er 0.00007204 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NIKITA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NIKITA til USD er $ 0.00007204. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NIKITA by Virtuals?
Markedsverdien for NIKITA er $ 71.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NIKITA?
Den sirkulerende forsyningen av NIKITA er 997.29M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNIKITA ?
NIKITA oppnådde en ATH-pris på 0.00803046 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NIKITA?
NIKITA så en ATL-pris på 0.00002694 USD.
Hva er handelsvolumet til NIKITA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NIKITA er -- USD.
Vil NIKITA gå høyere i år?
NIKITA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NIKITA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:39:02 (UTC+8)

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.