Nikepig pris i dag

Sanntids Nikepig (NIKEPIG) pris i dag er $ 0.00100699, med en 0.40% endring de siste 24 timene. Nåværende NIKEPIG til USD konverteringssats er $ 0.00100699 per NIKEPIG.

Nikepig rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 906,004, med en sirkulerende forsyning på 899.72M NIKEPIG. I løpet av de siste 24 timene NIKEPIG har den blitt handlet mellom $ 0.00100736(laveste) og $ 0.00102938 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01797996, mens tidenes laveste notering var $ 0.00100493.

Kortsiktig har NIKEPIG beveget seg -0.05% i løpet av den siste timen og -12.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nikepig (NIKEPIG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 906.00K$ 906.00K $ 906.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 906.00K$ 906.00K $ 906.00K Opplagsforsyning 899.72M 899.72M 899.72M Total forsyning 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

Nåværende markedsverdi på Nikepig er $ 906.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIKEPIG er 899.72M, med en total tilgang på 899717800.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 906.00K.