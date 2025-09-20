Nigi (NIGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006139 $ 0.00006139 $ 0.00006139 24 timer lav $ 0.0000641 $ 0.0000641 $ 0.0000641 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006139$ 0.00006139 $ 0.00006139 24 timer høy $ 0.0000641$ 0.0000641 $ 0.0000641 All Time High $ 0.00262303$ 0.00262303 $ 0.00262303 Laveste pris $ 0.00002017$ 0.00002017 $ 0.00002017 Prisendring (1H) +0.49% Prisendring (1D) -2.25% Prisendring (7D) -0.67% Prisendring (7D) -0.67%

Nigi (NIGI) sanntidsprisen er $0.00006232. I løpet av de siste 24 timene har NIGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006139 og et toppnivå på $ 0.0000641, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NIGI er $ 0.00262303, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002017.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NIGI endret seg med +0.49% i løpet av den siste timen, -2.25% over 24 timer og -0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nigi (NIGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.08K$ 61.08K $ 61.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.08K$ 61.08K $ 61.08K Opplagsforsyning 985.00M 985.00M 985.00M Total forsyning 984,999,667.0 984,999,667.0 984,999,667.0

Nåværende markedsverdi på Nigi er $ 61.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIGI er 985.00M, med en total tilgang på 984999667.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.08K.