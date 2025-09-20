Night Riders (RIDERS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00460228$ 0.00460228 $ 0.00460228 Laveste pris $ 0.00001505$ 0.00001505 $ 0.00001505 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +9.59% Prisendring (7D) +9.59%

Night Riders (RIDERS) sanntidsprisen er $0.00002412. I løpet av de siste 24 timene har RIDERS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIDERS er $ 0.00460228, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIDERS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +9.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Night Riders (RIDERS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.18K$ 19.18K $ 19.18K Opplagsforsyning 795.28M 795.28M 795.28M Total forsyning 795,284,553.638416 795,284,553.638416 795,284,553.638416

Nåværende markedsverdi på Night Riders er $ 19.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIDERS er 795.28M, med en total tilgang på 795284553.638416. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.18K.