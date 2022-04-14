Nifty League (NFTL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nifty League (NFTL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Offisiell nettside: https://niftyleague.com

Nifty League (NFTL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nifty League (NFTL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 227.46K $ 227.46K $ 227.46K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 227.46K $ 227.46K $ 227.46K All-time high: $ 0.072468 $ 0.072468 $ 0.072468 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022774 $ 0.00022774 $ 0.00022774 Lær mer om Nifty League (NFTL) pris

Nifty League (NFTL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nifty League (NFTL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTLs tokenomics, kan du utforske NFTL tokenets livepris!

NFTL prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTL kan være på vei? Vår NFTL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTL tokenets prisforutsigelse nå!

