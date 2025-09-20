Nifty League (NFTL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.072468 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -4.65% Prisendring (7D) -22.31%

Nifty League (NFTL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTL er $ 0.072468, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTL endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -4.65% over 24 timer og -22.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nifty League (NFTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 236.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 236.12K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nifty League er $ 236.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 236.12K.