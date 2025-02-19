NICO (NICO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NICO (NICO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NICO (NICO) Informasjon Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account Offisiell nettside: https://niconico.ai

NICO (NICO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NICO (NICO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Total forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

NICO (NICO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NICO (NICO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NICO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NICO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

NICO prisforutsigelse Vil du vite hvor NICO kan være på vei? Vår NICO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

