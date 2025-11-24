NianNian pris i dag

Sanntids NianNian (NIANNIAN) pris i dag er $ 0.00109354, med en 15.92% endring de siste 24 timene. Nåværende NIANNIAN til USD konverteringssats er $ 0.00109354 per NIANNIAN.

NianNian rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,030,387, med en sirkulerende forsyning på 935.36M NIANNIAN. I løpet av de siste 24 timene NIANNIAN har den blitt handlet mellom $ 0.00093204(laveste) og $ 0.00113051 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00997572, mens tidenes laveste notering var $ 0.00092765.

Kortsiktig har NIANNIAN beveget seg -1.33% i løpet av den siste timen og -34.55% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

NianNian (NIANNIAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 935.36M 935.36M 935.36M Total forsyning 935,361,541.6471591 935,361,541.6471591 935,361,541.6471591

