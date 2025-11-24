Nia pris i dag

Sanntids Nia (NIA) pris i dag er $ 0.166294, med en 3.59% endring de siste 24 timene. Nåværende NIA til USD konverteringssats er $ 0.166294 per NIA.

Nia rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 49,888, med en sirkulerende forsyning på 300.00K NIA. I løpet av de siste 24 timene NIA har den blitt handlet mellom $ 0.16638(laveste) og $ 0.172672 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.9085, mens tidenes laveste notering var $ 0.166294.

Kortsiktig har NIA beveget seg -0.93% i løpet av den siste timen og -15.45% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nia (NIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.89K$ 49.89K $ 49.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 166.29K$ 166.29K $ 166.29K Opplagsforsyning 300.00K 300.00K 300.00K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Nia er $ 49.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NIA er 300.00K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 166.29K.