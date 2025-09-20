NI Compute (SN27) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.716871 24 timer lav $ 0.764057 24 timer høy All Time High $ 2.07 Laveste pris $ 0.680025 Prisendring (1H) +1.71% Prisendring (1D) -4.05% Prisendring (7D) -3.78%

NI Compute (SN27) sanntidsprisen er $0.732084. I løpet av de siste 24 timene har SN27 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.716871 og et toppnivå på $ 0.764057, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN27 er $ 2.07, mens den rekordlave prisen er $ 0.680025.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN27 endret seg med +1.71% i løpet av den siste timen, -4.05% over 24 timer og -3.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NI Compute (SN27) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.70M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.70M Opplagsforsyning 2.33M Total forsyning 2,326,271.101740802

Nåværende markedsverdi på NI Compute er $ 1.70M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN27 er 2.33M, med en total tilgang på 2326271.101740802. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.70M.