nftxbt (NFTXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i nftxbt (NFTXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

nftxbt (NFTXBT) Informasjon ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos

X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal

to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention

the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.

nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.

devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward Offisiell nettside: https://nftxbt.ai/ Kjøp NFTXBT nå!

nftxbt (NFTXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for nftxbt (NFTXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 230.74K $ 230.74K $ 230.74K Total forsyning: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M Sirkulerende forsyning: $ 994.73M $ 994.73M $ 994.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 230.74K $ 230.74K $ 230.74K All-time high: $ 0.02622555 $ 0.02622555 $ 0.02622555 All-Time Low: $ 0.0002262 $ 0.0002262 $ 0.0002262 Nåværende pris: $ 0.00023196 $ 0.00023196 $ 0.00023196 Lær mer om nftxbt (NFTXBT) pris

nftxbt (NFTXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak nftxbt (NFTXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTXBTs tokenomics, kan du utforske NFTXBT tokenets livepris!

NFTXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTXBT kan være på vei? Vår NFTXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTXBT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!