nftxbt (NFTXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02622555 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +2.91% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) -19.06%

nftxbt (NFTXBT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTXBT er $ 0.02622555, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTXBT endret seg med +2.91% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og -19.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nftxbt (NFTXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 263.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 263.67K Opplagsforsyning 994.73M Total forsyning 994,733,220.3782278

Nåværende markedsverdi på nftxbt er $ 263.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTXBT er 994.73M, med en total tilgang på 994733220.3782278. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 263.67K.