NFTmall Pris (GEM)
--
--
0.00%
0.00%
NFTmall (GEM) sanntidsprisen er $0.00696627. I løpet av de siste 24 timene har GEM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEM er $ 1.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på NFTmall er $ 139.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEM er 19.98M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 139.33K.
I løpet av i dag er prisendringen på NFTmall til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NFTmall til USD ble $ -0.0002463440.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NFTmall til USD ble $ -0.0004679988.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NFTmall til USD ble $ +0.000487818766757423.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ -0.0002463440
|-3.53%
|60 dager
|$ -0.0004679988
|-6.71%
|90 dager
|$ +0.000487818766757423
|+7.53%
What is NFTmall (GEM)? NFTmall- Pioneers of Multichain GameFi Infrastructure & Phygital NFT Commerce. Introducing a robust multi-chain NFT platform that empowers creativity. It allows NFT creators to have fun while earning. NFTmall is not just a marketplace but a community governed by its utility & governance token GEM. We are a next-gen NFT marketplace & Launchpad for NFT creators, traders, and enthusiasts. Our platform is synergizing Defi and e-commerce to achieve a fully autonomous and royalty-driven marketplace. Bridging NFTs Between Chains NFTmall will also solve the liquidity problem of NFTs / NFT collections minted on chains that lack sufficient liquidity. We will allow the bridging of NFTs across all the chains that NFTmall supports. Screenshot 2022-08-27 at 13.30.50.png Our mission includes bridging the gap between digitized and real-world while allowing real-world use cases for NFTs by introducing revolutionary features like the NFT Materialisation service. Using NFTmall, anyone can mint, list & trade NFTs in a simple & cost-efficient manner. Thanks to its super-efficient smart contracts. NFTmall = Multichain NFT infrastructure provider + Powerful NFT API + NFT materialisation service + Launchpad. Benefits of the platform include but are not limited to, - A super sleek, easy-to-use user interface marketplace & launchpad with beautiful great design. - Reliable, Cost-efficient & Secured. - A universal NFT platform for all. Accommodates everyone according to their needs. Offers "Zero" platform fees to mint NFT and charges only 2% on NFT sell or 1% if GEM is used, which is the cheapest in the space. - Houses famous NFT artists as "Featured Creators" to appreciate creativity. - Offers different NFT auctioning systems (Timed auction & Open to bid). - Has its native token, GEM 💎 with various utility & use-cases throughout the ecosystem, including governance of the platform. - One-of-a-kind platform offers mass NFT materialisation service and delivery worldwide. - One-of-a-kind mobile app, AR & NFT verification app. - Has a robust API "NFT explorer" (Google of NFT). - It aims to offer NFT Fractionalise, lending & borrowing service in the coming days & months. What problem does the product solve? - nftmall.io makes NFT minting super simple and accessible in a few clicks in various blockchain networks! - Houses a wide range of individual NFTs & NFT collections minted on various blockchains. - Users can buy or sell popular NFT collections minted on different chains from one unified NFTmall platform. - NFT creation, NFT collections listing, NFT auctioning, NFT buy or sell, finding NFT collections info, finding famous NFT artists as " Featured Creator", and NFT project fundraising from one universal platform. "Your one-stop-shop" for anything & everything related to NFT. - Bridges the gap between the digital & real world. One-of-a-kind platform offers NFT materialisation services to NFT owners. - Users can project the NFT into any surface on its various materialise forms before ordering through our AR & NFT verification app in real-time, confirming peace of mind & accurate view. - "NFT explorer" (Google of NFT) is a handy tool or guide for NFT traders or newcomers in the NFT space. Users can find info on all individual NFT or NFT collections minted on different chains, including their Rarity information). What positive change should it bring out? - It should introduce the NFT community and allow NFT minting to a high transaction speed, low-cost chains in a secured manner for NFT minting encouraging creativity. - It opens up the door for relatively new chains and creates a broader NFT market by introducing them with NFT streamline, allowing NFT minting and trading. - Bridging the gap between the digital & real world with NFT materialise service creates further use-cases for NFTs and more interest in NFT. - NFTmall empowers creators by providing a cost-efficient, super sleek, reliable, easy to use user interface platform, which should attract and create interest for newcomers in NFT & crypto space in general. - It should make the NFT community and NFT creators more diverse and vibrant. Users can experience a super-fast, reliable, sleek, and easy-to-use user experience platform. nftmall.io makes NFT minting, listing & trading super easy and efficient for NFT creators & traders. What's GEM Tokenomics? Token Info: Symbol: GEM Max Supply: 20 million (Deflationary) Token Distribution: 5% Private Sale 15% Public Sale 5% Exchange Liquidity 2% Liquidity Mining 30% Marketplace Mining 15% Marketing & Educational Program 5% Technical Bounty & Hackathon 5% Strategic Partnerships 8% Team & Advisors 10% Foundational Reserve Investor Pitch Deck: https://nftmall.docsend.com/view/hv7mx4savkksnqb7 White Paper: https://nftmall.docsend.com/view/aqitrk9vsfhbahe8 Docs: https://docs.nftmall.io/
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil NFTmall (GEM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFTmall (GEM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFTmall.
Sjekk NFTmallprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak NFTmall (GEM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GEM tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.