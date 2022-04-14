NFTBooks (NFTBS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFTBooks (NFTBS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFTBooks (NFTBS) Informasjon NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070 Offisiell nettside: https://nftbooks.info/ Kjøp NFTBS nå!

NFTBooks (NFTBS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFTBooks (NFTBS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.95K $ 24.95K $ 24.95K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 53.64T $ 53.64T $ 53.64T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.51K $ 46.51K $ 46.51K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NFTBooks (NFTBS) pris

NFTBooks (NFTBS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFTBooks (NFTBS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTBS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTBS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTBSs tokenomics, kan du utforske NFTBS tokenets livepris!

NFTBS prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTBS kan være på vei? Vår NFTBS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTBS tokenets prisforutsigelse nå!

