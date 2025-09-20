Dagens NFTBooks livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NFTBS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTBS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NFTBooks livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NFTBS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTBS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NFTBooks Logo

NFTBooks Pris (NFTBS)

Ikke oppført

1 NFTBS til USD livepris:

--
----
-2.00%1D
NFTBooks (NFTBS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:00 (UTC+8)

NFTBooks (NFTBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.00%

-13.53%

-13.53%

NFTBooks (NFTBS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTBS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTBS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -13.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTBooks (NFTBS) Markedsinformasjon

$ 24.95K
$ 24.95K$ 24.95K

--
----

$ 46.51K
$ 46.51K$ 46.51K

53.64T
53.64T 53.64T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFTBooks er $ 24.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTBS er 53.64T, med en total tilgang på 100000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.51K.

NFTBooks (NFTBS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NFTBooks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NFTBooks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NFTBooks til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NFTBooks til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.00%
30 dager$ 0+7.87%
60 dager$ 0-4.10%
90 dager$ 0--

Hva er NFTBooks (NFTBS)

NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070

NFTBooks (NFTBS) Ressurs

Offisiell nettside

NFTBooks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NFTBooks (NFTBS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFTBooks (NFTBS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFTBooks.

Sjekk NFTBooksprisprognosen nå!

NFTBS til lokale valutaer

NFTBooks (NFTBS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NFTBooks (NFTBS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NFTBS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NFTBooks (NFTBS)

Hvor mye er NFTBooks (NFTBS) verdt i dag?
Live NFTBS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NFTBS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NFTBS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NFTBooks?
Markedsverdien for NFTBS er $ 24.95K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NFTBS?
Den sirkulerende forsyningen av NFTBS er 53.64T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNFTBS ?
NFTBS oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NFTBS?
NFTBS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NFTBS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NFTBS er -- USD.
Vil NFTBS gå høyere i år?
NFTBS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NFTBS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:42:00 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.