NFT Stars (NFTS) Informasjon Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace! Offisiell nettside: https://nftstars.app/

NFT Stars (NFTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFT Stars (NFTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.58K $ 11.58K $ 11.58K Total forsyning: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Sirkulerende forsyning: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 168.56K $ 168.56K $ 168.56K All-time high: $ 3.09 $ 3.09 $ 3.09 All-Time Low: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Nåværende pris: $ 0.00842799 $ 0.00842799 $ 0.00842799 Lær mer om NFT Stars (NFTS) pris

NFT Stars (NFTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFT Stars (NFTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTSs tokenomics, kan du utforske NFTS tokenets livepris!

NFTS prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTS kan være på vei? Vår NFTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NFTS tokenets prisforutsigelse nå!

