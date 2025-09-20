NFT Stars (NFTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00071553 24 timer høy $ 0.0007195 All Time High $ 3.09 Laveste pris $ 0.0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -90.82%

NFT Stars (NFTS) sanntidsprisen er $0.00071792. I løpet av de siste 24 timene har NFTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00071553 og et toppnivå på $ 0.0007195, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTS er $ 3.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -90.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Stars (NFTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 986.61 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.36K Opplagsforsyning 1.37M Total forsyning 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFT Stars er $ 986.61, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTS er 1.37M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.36K.