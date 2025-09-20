Dagens NFT Stars livepris er 0.00071792 USD. Spor prisoppdateringer for NFTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NFT Stars livepris er 0.00071792 USD. Spor prisoppdateringer for NFTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NFT Stars Pris (NFTS)

1 NFTS til USD livepris:

$0.00071792
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
NFT Stars (NFTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:53:54 (UTC+8)

NFT Stars (NFTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00071553
24 timer lav
$ 0.0007195
24 timer høy

$ 0.00071553
$ 0.0007195
$ 3.09
$ 0.0
--

+0.04%

-90.82%

-90.82%

NFT Stars (NFTS) sanntidsprisen er $0.00071792. I løpet av de siste 24 timene har NFTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00071553 og et toppnivå på $ 0.0007195, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTS er $ 3.09, mens den rekordlave prisen er $ 0.0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -90.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Stars (NFTS) Markedsinformasjon

$ 986.61
--
$ 14.36K
1.37M
20,000,000.0
Nåværende markedsverdi på NFT Stars er $ 986.61, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTS er 1.37M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.36K.

NFT Stars (NFTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NFT Stars til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NFT Stars til USD ble $ +0.0002677601.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NFT Stars til USD ble $ -0.0006083756.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NFT Stars til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.04%
30 dager$ +0.0002677601+37.30%
60 dager$ -0.0006083756-84.74%
90 dager$ 0--

Hva er NFT Stars (NFTS)

Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NFT Stars (NFTS) Ressurs

Offisiell nettside

NFT Stars Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NFT Stars (NFTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFT Stars (NFTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFT Stars.

Sjekk NFT Starsprisprognosen nå!

NFTS til lokale valutaer

NFT Stars (NFTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NFT Stars (NFTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NFTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NFT Stars (NFTS)

Hvor mye er NFT Stars (NFTS) verdt i dag?
Live NFTS prisen i USD er 0.00071792 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NFTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NFTS til USD er $ 0.00071792. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NFT Stars?
Markedsverdien for NFTS er $ 986.61 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NFTS?
Den sirkulerende forsyningen av NFTS er 1.37M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNFTS ?
NFTS oppnådde en ATH-pris på 3.09 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NFTS?
NFTS så en ATL-pris på 0.0 USD.
Hva er handelsvolumet til NFTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NFTS er -- USD.
Vil NFTS gå høyere i år?
NFTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NFTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:53:54 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.