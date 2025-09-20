NFT Champions (CHAMP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.095$ 1.095 $ 1.095 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -1.52% Prisendring (7D) -1.52%

NFT Champions (CHAMP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har CHAMP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CHAMP er $ 1.095, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CHAMP endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -1.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Champions (CHAMP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.94K$ 82.94K $ 82.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.94K$ 82.94K $ 82.94K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NFT Champions er $ 82.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CHAMP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.94K.