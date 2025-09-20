Dagens NFT Art Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NFTART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTART pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens NFT Art Finance livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NFTART til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NFTART pristrenden enkelt hos MEXC nå.

NFT Art Finance (NFTART) Live prisdiagram
NFT Art Finance (NFTART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-1.69%

+7.38%

+7.38%

NFT Art Finance (NFTART) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTART er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTART endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.69% over 24 timer og +7.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Art Finance (NFTART) Markedsinformasjon

$ 277.39K
$ 277.39K$ 277.39K

--
----

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

24,930.01T
24,930.01T 24,930.01T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Nåværende markedsverdi på NFT Art Finance er $ 277.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTART er 24,930.01T, med en total tilgang på 1.0e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.

NFT Art Finance (NFTART) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på NFT Art Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på NFT Art Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på NFT Art Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på NFT Art Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.69%
30 dager$ 0+9.37%
60 dager$ 0-1.84%
90 dager$ 0--

Hva er NFT Art Finance (NFTART)

NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

NFT Art Finance (NFTART) Ressurs

Offisiell nettside

NFT Art Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil NFT Art Finance (NFTART) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine NFT Art Finance (NFTART) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for NFT Art Finance.

Sjekk NFT Art Financeprisprognosen nå!

NFTART til lokale valutaer

NFT Art Finance (NFTART) tokenomics

Å forstå tokenomics bak NFT Art Finance (NFTART) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NFTART tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om NFT Art Finance (NFTART)

Hvor mye er NFT Art Finance (NFTART) verdt i dag?
Live NFTART prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NFTART-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NFTART til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for NFT Art Finance?
Markedsverdien for NFTART er $ 277.39K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NFTART?
Den sirkulerende forsyningen av NFTART er 24,930.01T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNFTART ?
NFTART oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NFTART?
NFTART så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NFTART?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NFTART er -- USD.
Vil NFTART gå høyere i år?
NFTART kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NFTART prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.