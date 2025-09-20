NFT Art Finance (NFTART) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -1.69% Prisendring (7D) +7.38%

NFT Art Finance (NFTART) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTART blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTART er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTART endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.69% over 24 timer og +7.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFT Art Finance (NFTART) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 277.39K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M Opplagsforsyning 24,930.01T Total forsyning 1.0e+17

Nåværende markedsverdi på NFT Art Finance er $ 277.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTART er 24,930.01T, med en total tilgang på 1.0e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.