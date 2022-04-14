NEZHA (NEZHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEZHA (NEZHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEZHA (NEZHA) Informasjon As NEZHA hits North American theaters in two days, we’re bringing its fearless spirit to BSC—the perfect place for innovation and growth.As NEZHA hits North American theaters in two days, we’re bringing its fearless spirit to BSC—the perfect place for innovation and growth.As NEZHA hits North American theaters in two days, we’re bringing its fearless spirit to BSC—the perfect place for innovation and growth.As NEZHA hits North American theaters in two days, we’re bringing its fearless spirit to BSC—the perfect place for innovation and growth. Offisiell nettside: https://nezhabsc.xyz Teknisk dokument: https://nezhabsc.xyz Kjøp NEZHA nå!

NEZHA (NEZHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEZHA (NEZHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.38K $ 61.38K $ 61.38K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 61.38K $ 61.38K $ 61.38K All-time high: $ 0.00244461 $ 0.00244461 $ 0.00244461 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NEZHA (NEZHA) pris

NEZHA (NEZHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEZHA (NEZHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEZHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEZHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEZHAs tokenomics, kan du utforske NEZHA tokenets livepris!

NEZHA prisforutsigelse Vil du vite hvor NEZHA kan være på vei? Vår NEZHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEZHA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!