NEZHA (NEZHA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00244461$ 0.00244461 $ 0.00244461 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.74% Prisendring (1D) +0.25% Prisendring (7D) -8.06% Prisendring (7D) -8.06%

NEZHA (NEZHA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEZHA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEZHA er $ 0.00244461, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEZHA endret seg med +1.74% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og -8.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NEZHA (NEZHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.43K$ 56.43K $ 56.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.43K$ 56.43K $ 56.43K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på NEZHA er $ 56.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEZHA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.43K.