Nexus Mutual (NXM) Informasjon Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. Offisiell nettside: https://nexusmutual.io/ Kjøp NXM nå!

Nexus Mutual (NXM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nexus Mutual (NXM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 194.60M $ 194.60M $ 194.60M Total forsyning: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Sirkulerende forsyning: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 194.60M $ 194.60M $ 194.60M All-time high: $ 185.97 $ 185.97 $ 185.97 All-Time Low: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Nåværende pris: $ 92.75 $ 92.75 $ 92.75 Lær mer om Nexus Mutual (NXM) pris

Nexus Mutual (NXM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nexus Mutual (NXM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NXM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NXM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NXMs tokenomics, kan du utforske NXM tokenets livepris!

