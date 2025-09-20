Dagens Nexus Mutual livepris er 100.93 USD. Spor prisoppdateringer for NXM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NXM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Nexus Mutual livepris er 100.93 USD. Spor prisoppdateringer for NXM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NXM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Nexus Mutual Pris (NXM)

1 NXM til USD livepris:

$100.93
$100.93
+1.20%1D
Nexus Mutual (NXM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:41 (UTC+8)

Nexus Mutual (NXM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 98.81
$ 98.81$ 98.81
24 timer lav
$ 101.16
$ 101.16$ 101.16
24 timer høy

$ 98.81
$ 98.81$ 98.81

$ 101.16
$ 101.16$ 101.16

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

-0.17%

+1.24%

+3.95%

+3.95%

Nexus Mutual (NXM) sanntidsprisen er $100.93. I løpet av de siste 24 timene har NXM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 98.81 og et toppnivå på $ 101.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NXM er $ 185.97, mens den rekordlave prisen er $ 6.96.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NXM endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +1.24% over 24 timer og +3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nexus Mutual (NXM) Markedsinformasjon

$ 213.79M
$ 213.79M$ 213.79M

--
----

$ 213.79M
$ 213.79M$ 213.79M

2.12M
2.12M 2.12M

2,118,276.739740398
2,118,276.739740398 2,118,276.739740398

Nåværende markedsverdi på Nexus Mutual er $ 213.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NXM er 2.12M, med en total tilgang på 2118276.739740398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 213.79M.

Nexus Mutual (NXM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nexus Mutual til USD ble $ +1.23.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nexus Mutual til USD ble $ +1.3956196680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nexus Mutual til USD ble $ +25.7689934150.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nexus Mutual til USD ble $ +47.82429142536008.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +1.23+1.24%
30 dager$ +1.3956196680+1.38%
60 dager$ +25.7689934150+25.53%
90 dager$ +47.82429142536008+90.05%

Hva er Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nexus Mutual (NXM) Ressurs

Offisiell nettside

Nexus Mutual Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Nexus Mutual (NXM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Nexus Mutual (NXM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Nexus Mutual.

Sjekk Nexus Mutualprisprognosen nå!

NXM til lokale valutaer

Nexus Mutual (NXM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Nexus Mutual (NXM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NXM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Nexus Mutual (NXM)

Hvor mye er Nexus Mutual (NXM) verdt i dag?
Live NXM prisen i USD er 100.93 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NXM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NXM til USD er $ 100.93. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Nexus Mutual?
Markedsverdien for NXM er $ 213.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NXM?
Den sirkulerende forsyningen av NXM er 2.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNXM ?
NXM oppnådde en ATH-pris på 185.97 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NXM?
NXM så en ATL-pris på 6.96 USD.
Hva er handelsvolumet til NXM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NXM er -- USD.
Vil NXM gå høyere i år?
NXM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NXM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:23:41 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.