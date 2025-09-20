Nexus Mutual (NXM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 98.81 $ 98.81 $ 98.81 24 timer lav $ 101.16 $ 101.16 $ 101.16 24 timer høy 24 timer lav $ 98.81$ 98.81 $ 98.81 24 timer høy $ 101.16$ 101.16 $ 101.16 All Time High $ 185.97$ 185.97 $ 185.97 Laveste pris $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 Prisendring (1H) -0.17% Prisendring (1D) +1.24% Prisendring (7D) +3.95% Prisendring (7D) +3.95%

Nexus Mutual (NXM) sanntidsprisen er $100.93. I løpet av de siste 24 timene har NXM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 98.81 og et toppnivå på $ 101.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NXM er $ 185.97, mens den rekordlave prisen er $ 6.96.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NXM endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +1.24% over 24 timer og +3.95% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nexus Mutual (NXM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 213.79M$ 213.79M $ 213.79M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 213.79M$ 213.79M $ 213.79M Opplagsforsyning 2.12M 2.12M 2.12M Total forsyning 2,118,276.739740398 2,118,276.739740398 2,118,276.739740398

Nåværende markedsverdi på Nexus Mutual er $ 213.79M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NXM er 2.12M, med en total tilgang på 2118276.739740398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 213.79M.