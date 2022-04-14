Nexus Erebus (NXR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nexus Erebus (NXR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nexus Erebus (NXR) Informasjon Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Offisiell nettside: https://www.nexus-ereb.us/ Kjøp NXR nå!

Nexus Erebus (NXR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nexus Erebus (NXR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.99K $ 54.99K $ 54.99K Total forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Sirkulerende forsyning: $ 974.71M $ 974.71M $ 974.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.41K $ 56.41K $ 56.41K All-time high: $ 0.00354246 $ 0.00354246 $ 0.00354246 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Nexus Erebus (NXR) pris

Nexus Erebus (NXR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nexus Erebus (NXR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NXR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NXR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NXRs tokenomics, kan du utforske NXR tokenets livepris!

NXR prisforutsigelse Vil du vite hvor NXR kan være på vei? Vår NXR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NXR tokenets prisforutsigelse nå!

