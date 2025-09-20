Nexus Erebus (NXR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00354246$ 0.00354246 $ 0.00354246 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -0.47% Prisendring (7D) -4.83% Prisendring (7D) -4.83%

Nexus Erebus (NXR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NXR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NXR er $ 0.00354246, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NXR endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -4.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nexus Erebus (NXR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.24K$ 76.24K $ 76.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 78.20K$ 78.20K $ 78.20K Opplagsforsyning 974.71M 974.71M 974.71M Total forsyning 999,714,646.343817 999,714,646.343817 999,714,646.343817

Nåværende markedsverdi på Nexus Erebus er $ 76.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NXR er 974.71M, med en total tilgang på 999714646.343817. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 78.20K.