NEXUS (NEXUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00086993$ 0.00086993 $ 0.00086993 Laveste pris $ 0.00000845$ 0.00000845 $ 0.00000845 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.78% Prisendring (7D) +1.78%

NEXUS (NEXUS) sanntidsprisen er $0.00001215. I løpet av de siste 24 timene har NEXUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEXUS er $ 0.00086993, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000845.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEXUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NEXUS (NEXUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Opplagsforsyning 999.97M 999.97M 999.97M Total forsyning 999,974,150.413398 999,974,150.413398 999,974,150.413398

Nåværende markedsverdi på NEXUS er $ 12.15K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEXUS er 999.97M, med en total tilgang på 999974150.413398. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.15K.