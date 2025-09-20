NextPlace (SN48) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 24 timer lav $ 4.43 $ 4.43 $ 4.43 24 timer høy 24 timer lav $ 4.28$ 4.28 $ 4.28 24 timer høy $ 4.43$ 4.43 $ 4.43 All Time High $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 Laveste pris $ 0.983289$ 0.983289 $ 0.983289 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.71% Prisendring (7D) +5.93% Prisendring (7D) +5.93%

NextPlace (SN48) sanntidsprisen er $4.3. I løpet av de siste 24 timene har SN48 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.28 og et toppnivå på $ 4.43, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN48 er $ 5.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.983289.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN48 endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.71% over 24 timer og +5.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NextPlace (SN48) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M Opplagsforsyning 2.44M 2.44M 2.44M Total forsyning 2,436,532.855583169 2,436,532.855583169 2,436,532.855583169

Nåværende markedsverdi på NextPlace er $ 10.48M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN48 er 2.44M, med en total tilgang på 2436532.855583169. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.48M.