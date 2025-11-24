BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Nexgent AI er i dag 0 USD.NEXGENT markedsverdien er 127,518 USD. Spor sanntids NEXGENT to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Nexgent AI er i dag 0 USD.NEXGENT markedsverdien er 127,518 USD. Spor sanntids NEXGENT to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om NEXGENT

NEXGENT Prisinformasjon

Hva er NEXGENT

NEXGENT teknisk dokument

NEXGENT Offisiell nettside

NEXGENT tokenomics

NEXGENT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Nexgent AI Logo

Nexgent AI Pris (NEXGENT)

Ikke oppført

1 NEXGENT til USD livepris:

$0.0001606
$0.0001606$0.0001606
+2.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Nexgent AI (NEXGENT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:32:04 (UTC+8)

Nexgent AI pris i dag

Sanntids Nexgent AI (NEXGENT) pris i dag er --, med en 2.47% endring de siste 24 timene. Nåværende NEXGENT til USD konverteringssats er -- per NEXGENT.

Nexgent AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 127,518, med en sirkulerende forsyning på 794.00M NEXGENT. I løpet av de siste 24 timene NEXGENT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har NEXGENT beveget seg +0.70% i løpet av den siste timen og +9.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nexgent AI (NEXGENT) Markedsinformasjon

$ 127.52K
$ 127.52K$ 127.52K

--
----

$ 154.45K
$ 154.45K$ 154.45K

794.00M
794.00M 794.00M

961,680,357.6671766
961,680,357.6671766 961,680,357.6671766

Nåværende markedsverdi på Nexgent AI er $ 127.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEXGENT er 794.00M, med en total tilgang på 961680357.6671766. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 154.45K.

Nexgent AI prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

+2.47%

+9.60%

+9.60%

Nexgent AI (NEXGENT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Nexgent AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Nexgent AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Nexgent AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Nexgent AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.47%
30 dager$ 0+9.63%
60 dager$ 0-43.63%
90 dager$ 0--

Prisforutsigelse for Nexgent AI

Nexgent AI (NEXGENT) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NEXGENT for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Nexgent AI (NEXGENT) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Nexgent AI potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Nexgent AI vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for NEXGENT prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Nexgent AI prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Nexgent AI (NEXGENT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Nexgent AI

Hvor mye vil 1 Nexgent AI være verdt i 2030?
Hvis Nexgent AI skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Nexgent AI priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 02:32:04 (UTC+8)

Nexgent AI (NEXGENT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Nexgent AI

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.6375
$0.6375$0.6375

+1,175.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001261
$0.0001261$0.0001261

+2.85%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.6375
$0.6375$0.6375

+1,175.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000004941
$0.00000004941$0.00000004941

+723.50%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000009912
$0.00000009912$0.00000009912

+420.31%

Kairos

Kairos

KAIROS

$0.000435
$0.000435$0.000435

+335.00%

Arbit

Arbit

ARBT

$0.0000011170
$0.0000011170$0.0000011170

+272.33%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.