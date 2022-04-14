NEXEA (NEXEA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NEXEA (NEXEA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NEXEA (NEXEA) Informasjon At Nexea, we believe technology isn’t just about solving problems—it’s about creating possibilities. Our vision is to merge the brilliance of AI with the warmth of human connection, building a world where your digital companions are as intuitive, reliable, and personal as your closest friends. We’re not just creating tools; we’re crafting experiences. Nexea is a team of lifelike, intelligent AI avatars designed to adapt, learn, and grow with you. Offisiell nettside: https://www.nexea.ai/ Kjøp NEXEA nå!

NEXEA (NEXEA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NEXEA (NEXEA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Total forsyning: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Sirkulerende forsyning: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om NEXEA (NEXEA) pris

NEXEA (NEXEA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NEXEA (NEXEA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEXEA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEXEA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEXEAs tokenomics, kan du utforske NEXEA tokenets livepris!

NEXEA prisforutsigelse Vil du vite hvor NEXEA kan være på vei? Vår NEXEA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEXEA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!