Newmoney AI (NEW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Newmoney AI (NEW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Newmoney AI (NEW) Informasjon Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required. Offisiell nettside: https://newmoney.ai/ Teknisk dokument: https://docs.newmoney.ai/ Kjøp NEW nå!

Newmoney AI (NEW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Newmoney AI (NEW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.47K $ 6.47K $ 6.47K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 925.10M $ 925.10M $ 925.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.99K $ 6.99K $ 6.99K All-time high: $ 0.00594364 $ 0.00594364 $ 0.00594364 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Newmoney AI (NEW) pris

Newmoney AI (NEW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Newmoney AI (NEW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NEW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NEW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NEWs tokenomics, kan du utforske NEW tokenets livepris!

NEW prisforutsigelse Vil du vite hvor NEW kan være på vei? Vår NEW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NEW tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!